Soldati in mutande | cosa succede a un’Italia di giovani impreparati a combattere

Se incrociamo le dichiarazioni di Crosetto, sul ritardo difensivo italiano, ed il video di Grillo che difende una generazione, i nostri figli, allegramente in mutande, potrebbero suonarcerle anche sloveni e croati, i serbi sicuramente, altro che gli “Spetsnaz” russi. La guerra la combattono i giovani, purtroppo, non i 60enni come me e Crosetto, che, forse, la leva un tempo obbligatoria l’ha fatta. Oggi se gli sloveni, o i croati, decidessero di aprire un fronte in Friuli Venezia Giulia, sarebbero a Trieste o Gorizia in poche ore. Altro che Donbass. Da quelle parti c’era la famosa divisione Ariete di mio nonno durante la guerra fredda. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Soldati in mutande: cosa succede a un’Italia di giovani impreparati a combattere

Se è lui il Capitano allora è meglio portarsi dietro delle mutande di riserva. Di Matteo Caiulo. ~DesertFox - facebook.com Vai su Facebook

