SOGNI | la collettiva di illustrazione e fumetto alla Pavart Gallery per Rome Art Week 2025

Dal 20 al 31 ottobre 2025 la Pavart Gallery di Roma (Via Giuseppe Dezza 6b) ospita la mostra collettiva “SOGNI”, a cura di Marco De Giuli e Velia Littera, inserita nel programma ufficiale di Rome Art Week 2025. Il vernissage è previsto per il 24 ottobre alle ore 18:00, con cocktail e wine tasting a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - “SOGNI”: la collettiva di illustrazione e fumetto alla Pavart Gallery per Rome Art Week 2025

In questa notizia si parla di: sogni - collettiva

La cooperazione che muove #bologna A Bologna ho incontrato la cooperativa SACA , una realtà che da oltre cinquant’anni trasforma il trasporto in un bene comune. Ogni autobus non porta solo passeggeri: porta sogni, possibilità, vita collettiva. Con Alessi - facebook.com Vai su Facebook

Qual è, oggi, la speranza che “non delude”? Quali speranze nutrono il nostro sguardo sul futuro? Su quali fondamenta edifichiamo i progetti della vita, le attese, i sogni? E la società, a che speranza collettiva attinge? A rispondere a queste domande - in una d - X Vai su X

Treviso Comic Book Festival, un mondo di fumetti per ogni generazione: il programma e le esposizioni - È il caso anche del Treviso Comic Book Festival e del suo legame col mondo dell'infanzia. Riporta ilgazzettino.it

Viaggio a Romics, quanti sogni rinchiusi in un fumetto. E trionfa la fantasia - Roma, 5 ottobre 2024 – Immergersi in un mondo spesso solo immaginato, evadendo dalla propria realtà. Si legge su quotidiano.net