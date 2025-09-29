Soggiorna in Toscana nonostante la condanna per diversi reati arrestato

29 set 2025

Soggiornava in Toscana nonostante la condanna per diversi reati. Lo scorso 23 settembre un messinese è stato arrestato dai carabinieri su disposizione dell’autorità giudiziaria. Eseguito provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti del soggetto, condannato in stato di libertà. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

