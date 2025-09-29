Snoop Dogg sarà l’inviato alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026

Dopo il successo come inviato alle Olimpiadi di Parigi 2024, Snoop Dogg torna in azione: sarà l’inviato speciale di NBC e Peacock alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, in programma a febbraio. Snoop Dogg con Al Bano a Parigi 2024 Indice. Snoop Dogg inviato alle Olimpiadi invernali. Dall’esperienza di Parigi all’incontro con Al Bano. Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: cosa aspettarsi. Conclusione. FAQ. Snoop Dogg inviato alle Olimpiadi invernali. L’annuncio arriva direttamente da NBCUniversal: «La megastar mondiale esplorerà il nord Italia, dalle vivaci strade di Milano alle spettacolari Dolomiti, offrendo la sua prospettiva unica durante la copertura in prima serata delle Olimpiadi invernali». 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Snoop Dogg sarà l’inviato alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026

In questa notizia si parla di: snoop - dogg

L’ultima trovata di Snoop Dogg: si compra la squadra dello Swansea City

Dal rap al calcio: Snoop Dogg nuovo socio dello Swansea

Snoop Dogg, dalla musica all’arte: i suoi spinelli venduti all’asta

A quanto pare, il rapper americano Snoop Dogg ha espresso grande apprezzamento per il modo in cui Peaky Blindrs ha rappresentato il mondo delle gang. - facebook.com Vai su Facebook

Snoop Dogg sarà l’inviato alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina - Snoop Dogg sarà di nuovo l’inviato per le emittenti NBC e a Peacock, questa volta in diretta dalle Olimpiadi invernali di Milano- Riporta rollingstone.it

Snoop Dogg, lo spinello diventa arte e il rapper incassa 148mila dollari - La punta di diamante della collezione, Snoop Doggy Dogg Genesis Burn, ha attirato l'attenzione degli acquirenti con una combinazione esplosiva: la foto segnaletica del 1993 firmata e bruciata da Snoop ... Si legge su repubblica.it