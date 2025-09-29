Sneakers in suede | modelli autunnali
Le sneakers in suede si adattano a vari stili grazie ai colori e ai modelli qui indicati.
Le sneakers dell’autunno sono state elette. Sono iconiche, unisex e in suede. E stanno bene su tutto
Perfette per ogni occasione, le Autry Reelwind sono la fusione perfetta tra un design vintage e un comfort moderno. Ispirate al mondo del running, queste sneakers uniscono dettagli in suede e nylon con una suola leggera e ammortizzata. Un look impeccabile
Entrare nell'Autunno 2025 con un dolce passo felpato: ai piedi le sneakers scamosciate colore cioccolato - Il mix irresistibile (ed estremamente versatile) delle sneakers scamosciate targate Fall 2025
Fatevi contagiare dalla "fashion fever" delle sneakers in suede - inverno 2025: ecco la nostra selezione di modelli scamosciati must!