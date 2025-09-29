Snapdragon 8 Elite Gen 5 supera A19 Pro di Apple nei test dedicati al gaming
Snapdragon 8 Elite Gen 5 si sarebbe dimostrato superiore rispetto al chip A19 Pro di Apple in alcuni test dedicati al gaming. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: snapdragon - elite
Samsung Galaxy S26, niente Snapdragon 8 Elite Gen 2 personalizzato?
OnePlus 13 5G: super sconto Amazon sul flagship con Snapdragon 8 Elite
Samsung Galaxy S26 potrebbe avere Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2
"Prendi quella bella foto e postala su Instagram", benvenuti nel mondo dell'Agentic AI. Grazie al nuovo QUALCOMM SNAPDRAGON 8 ELITE GEN5 si arriverà anche a questo, tanto assurdo quanto inquietante no? Si tratta del nuovo SoC che vedremo su m - facebook.com Vai su Facebook
Qualcomm prepara il supporto Linux per lo Snapdragon X2 Elite - X Vai su X
MediaTek Dimensity 9500 vs Snapdragon 8 Elite Gen 5: i primi benchmark di CPU e GPU indicano una vittoria per Qualcomm - Snapdragon 8 Elite Gen 5 e Mediatek Dimensity 9500 alimenteranno la maggior parte degli smartphone di punta Android rilasciati nei prossimi dodici mesi. Si legge su notebookcheck.it
Snapdragon 8 Elite Gen 5 domina Apple's A19 Pro nei test di gioco a bordo dello Xiaomi 17 Pro Max - Xiaomi 17 Pro Max e Apple's iPhone 17 Pro Max sono i due smartphone più potenti attualmente sul mercato. notebookcheck.it scrive