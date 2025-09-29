smartset vibe della lucchini rs un sistema che migliora la manutenzione dei treni a expo ferroviaria

Lucchini RS presenta a Expo Ferroviaria, in programma alla fiera di Milano Rho dal 30 settembre al 2 ottobre, Smartset Vibe, sistema di rilevazione e controllo che, grazie alla tecnologia digitale, consente di raccogliere dati in tempo reale sullo stato di esercizio dei componenti della sala montata, al fine di migliorare l’efficienza e la sicurezza dei convogli ferroviari. Smartset Vibe è la seconda declinazione del sistema Smartset, che diventa una famiglia di soluzioni innovative sviluppate dal centro R&D di Lucchini RS in collaborazione con il Politecnico di Milano. Smartset Vibe, il cui cuore elettronico è contenuto in un piccolo box che può essere applicato semplicemente alla boccola ferroviaria, consente di raccogliere in modo continuo le vibrazioni generate dall’esercizio dal contatto ruota-rotaia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

