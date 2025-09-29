Lo smart working può essere un aiuto, ma non la panacea per risolvere i problemi della mobilità urbana, che merita di essere affrontata e pianificata in maniera complessiva. A rivelarlo uno studio dei ricercatori Roberta Roberto e Alessandro Zini di ENEA dal titolo ’Lavoro a distanza: evoluzione dei comportamenti di viaggio e loro impatto sulla sostenibilità ambientale’. "Spostare il lavoro dall’ufficio ad altre sedi come l’abitazione o centri di co-working incide sulla domanda di mobilità, con ricadute su traffico, consumi e qualità dell’aria - sostengono i due autori - Tuttavia la riduzione di consumi ed emissioni è tutt’altro che scontata e può essere attenuata da diversi fattori, come i cosiddetti effetti rimbalzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Smart working e traffico. Pro e contro della scelta in uno studio dell’Enea