Smart working e traffico Pro e contro della scelta in uno studio dell’Enea
Lo smart working può essere un aiuto, ma non la panacea per risolvere i problemi della mobilità urbana, che merita di essere affrontata e pianificata in maniera complessiva. A rivelarlo uno studio dei ricercatori Roberta Roberto e Alessandro Zini di ENEA dal titolo ’Lavoro a distanza: evoluzione dei comportamenti di viaggio e loro impatto sulla sostenibilità ambientale’. "Spostare il lavoro dall’ufficio ad altre sedi come l’abitazione o centri di co-working incide sulla domanda di mobilità, con ricadute su traffico, consumi e qualità dell’aria - sostengono i due autori - Tuttavia la riduzione di consumi ed emissioni è tutt’altro che scontata e può essere attenuata da diversi fattori, come i cosiddetti effetti rimbalzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: smart - working
Smart working, banche e assicurazioni frenano: oltre 2.000 rientrano in ufficio
Conviene lavorare in smart working o in ufficio?
Nuove tutele per i malati oncologici: congedo fino a 24 mesi e priorità allo smart working
Aumenta lo smart working: le nuove regole, diritti, costi e rimborsi, a chi spettano le agevolazioni - X Vai su X
Job hopping e smart working spingono le cessazioni volontarie da un lavoro per cercarne un altro più in linea con le proprie aspettative - facebook.com Vai su Facebook
Smart working e traffico. Pro e contro della scelta in uno studio dell’Enea - Lo smart working può essere un aiuto, ma non la panacea per risolvere i problemi della mobilità urbana, che merita... Da msn.com
Smart working addio, il richiamo di banche e assicurazioni ai dipendenti: oltre 2.000 rientrano in ufficio - Da Jp Morgan a Société Générale, anche Milano deve adeguarsi alle scelte globali delle multinazionali. Da msn.com