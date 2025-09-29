Smart working banche e assicurazioni frenano | oltre 2.000 rientrano in ufficio

Stop allo smart working, oppure riduzione del lavoro agile a un giorno alla settimana o poco più. Un rientro in ufficio, nel settore bancario e assicurativo, che riguarda circa 2.000 persone, basate per lo più a Milano, con una serie di vertenze sindacal i aperte nelle ultime settimane. L’intervento. “Questo fenomeno riguarda principalmente le sedi italiane di grandi gruppi stranieri – spiega Alberto Buoso, dirigente responsabile per la contrattazione della First Cisl Milano Metropoli – con decisioni prese all’estero che vengono calate sul nostro Paese. Un progressivo smantellamento di una forma di lavoro, che si è largamente diffusa durante la pandemia, nonostante i risultati positivi dal punto di vista della produttività, della riduzione delle assenze per malattia e dei costi per le aziende, senza trascurare i benefici per l’ambiente”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

