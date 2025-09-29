Sky Cinema e NOW - Le Assaggiatrici in prima TV dramma intenso nella Germania 1943
Arriva in esclusiva su Sky Cinema in prima TV “LE ASSAGGIATRICI”, il nuovo film di Silvio Soldini, in onda lunedì 29 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Girato in lingua tedesca e ambientato nella Germania del 1943, LE ASSAGGIATRICI racconta una pagina poco nota della Seconda Guerra Mondia. 🔗 Leggi su Digital-news.it
In questa notizia si parla di: cinema - assaggiatrici
Guida TV Sky Cinema e NOW: Le assaggiatrici, Lunedi 29 Settembre 2025
Guida TV Sky Cinema e NOW: Le assaggiatrici, Lunedi 29 Settembre 2025 - X Vai su X
Le Assaggiatrici di Silvio Soldini in esclusiva su Sky Cinema e NOW #Leassaggiatricifilm #SkyCinema #thinkmovies - facebook.com Vai su Facebook
Le assaggiatrici: in prima TV su Sky Cinema il nuovo film di Silvio Soldini - Arriva in esclusiva su Sky Cinema Uno il nuovo film di Silvio Soldini Le assaggiatrici, in onda lunedì 29 settembre alle 21:15 e in streaming su NOW, disponibile anche on demand in 4K. Come scrive tuttosport.com
Le Assaggiatrici, il film di Silvio Soldini arriva in prima tv su Sky Cinema - Tratto dal romanzo omonimo vincitore del Premio Campiello di Rosella Postorino, il nuovo film di Silvio Soldini, arriva in esclusiva su Sky in prima tv. Da tg24.sky.it