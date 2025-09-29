Sky – Caressa su Lautaro e le sue statistiche impressionanti con l’Inter | Io non so se c’è stato…

Ilnerazzurro.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lautaro statistiche. Fabio Caressa, dagli studi di Sky Sport, ha messo in evidenza l’impatto devastante di Lautaro Martinez con la maglia dell’ Inter. L’attaccante argentino, ormai capitano e leader tecnico della squadra, non è solo un goleador ma un trascinatore in grado di determinare il destino di intere stagioni. Per spiegare la portata delle sue prestazioni, Caressa si è affidato ai numeri, che raccontano meglio di qualsiasi aggettivo la sua centralità nel progetto nerazzurro. Secondo i dati raccolti, Lautaro ha disputato almeno 15 minuti in 222 partite, partendo titolare in 189 occasioni. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: caressa - lautaro

sky 8211 caressa lautaroSkyLautaro, numeri allucinanti: 96 gol ‘utili’ su 115, vale 20 punti da solo. “Non ho mai…” - Fabio Caressa, dagli studi di Sky Sport, ha analizzato i numeri impressionanti di Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter: “i numeri di lautaro sono impressionanti. Come scrive msn.com

Inter, i numeri di Lautaro in nerazzurro sono impressionanti - L'Inter si gode l'enfant prodige Pio Esposito ma intanto a Sky Calcio Club Fabio Caressa e i suoi ospiti sono tornati sui numeri impressionanti di questi anni di Lautaro Martinez con l'Inter. Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Sky 8211 Caressa Lautaro