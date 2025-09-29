Sistema Sorrento l’ex sindaco Coppola | Incastrato per non aver accontentato un imprenditore erano loro ad avvicinarmi

“Il Sistema Sorrento? Era il sistema degli imprenditori. Non ero io a cercarli, erano loro che mi avvicinavano. E sono stato incastrato da un imprenditore perché non lo avevo accontentato su un altro appalto”. Dopo aver dribblato col silenzio gli interrogatori di garanzia, l’ex sindaco di Sorrento Massimo Coppola ha finalmente parlato. Ha prima trascorso un’estate in cella a leggere e rileggere le carte dell’accusa di ben due ordinanze di custodia cautelare per induzione indebita e corruzione. Poi si è difeso. Agli inquirenti ha suggerito alcuni allargamenti al raggio di azione delle indagini in corso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

