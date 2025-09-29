Sistema Sorrento l’ex sindaco Coppola | Incastrato per non aver accontentato un imprenditore erano loro ad avvicinarmi

Ilfattoquotidiano.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il Sistema Sorrento? Era il sistema degli imprenditori. Non ero io a cercarli, erano loro che mi avvicinavano. E sono stato incastrato da un imprenditore perché non lo avevo accontentato su un altro appalto”. Dopo aver dribblato col silenzio gli interrogatori di garanzia, l’ex sindaco di Sorrento Massimo Coppola ha finalmente parlato. Ha prima trascorso un’estate in cella a leggere e rileggere le carte dell’accusa di ben due ordinanze di custodia cautelare per induzione indebita e corruzione. Poi si è difeso. Agli inquirenti ha suggerito alcuni allargamenti al raggio di azione delle indagini in corso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sistema sorrento l8217ex sindaco coppola incastrato per non aver accontentato un imprenditore erano loro ad avvicinarmi

© Ilfattoquotidiano.it - Sistema Sorrento, l’ex sindaco Coppola: “Incastrato per non aver accontentato un imprenditore, erano loro ad avvicinarmi”

In questa notizia si parla di: sistema - sorrento

“Sistema Sorrento”, il verbale: “In Comune tutti sapevano che Coppola prendeva tangenti”

Sistema Sorrento, altri 16 arresti per corruzione: c’è pure “Lello il Sensitivo”. Nuove accuse all’ex sindaco

“Sistema Sorrento”, i pm: “Un imprenditore voleva suicidarsi per le vessazioni del sindaco arrestato”

sistema sorrento l8217ex sindacoSistema Sorrento. Lello il sensitivo: Io e l’ex sindaco abbiamo intascato 300mila euro di tangenti - Il rapporto tra Raffaele Guida, alias Lello il sensitivo, con l’ex sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, nella gestione pilotata degli appalti per servizi e lavori pubblici in città. Secondo sorrentopress.it

Sorrento - Massimo Coppola esce dal carcere: domiciliari per l'ex sindaco - Dopo quasi quattro mesi trascorsi in carcere, Massimo Coppola, ex sindaco di Sorrento, ha lasciato la cella del carcere su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre A ... Da stabiachannel.it

Cerca Video su questo argomento: Sistema Sorrento L8217ex Sindaco