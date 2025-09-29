Il quartiere Garbatella, a Roma, si è svegliato con il suono delle sirene antiaereo e una pioggia di volantini dall’alto: “La tua casa sarà bombardata tra 10 minuti. Vattene subito”. “Questo è il messaggio che l’esercito israeliano invia ai palestinesi 10 minuti prima di bombardare le loro città”, si legge ancora nel volantino. A organizzare l’azione i membri della Garbatella solidale e resistente che in un messaggio dichiarano: “Chiediamo immediatamente al governo italiano l’apertura di canali umanitari, di interrompere l’invio di armi e gli accordi commerciali con lo Stato di Israele, e di impedire che la missione di solidarietà della Global Sumud Flotilla sia ostacolata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sirene antiaereo e pioggia di volantini, l’azione alla Garbatella per Gaza: “Siamo tutti con la Flotilla”