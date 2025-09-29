Un tremore improvviso ha spezzato la quiete del mattino presto. Chi era già sveglio ha avvertito un leggero sussulto, come se il terreno avesse ceduto per un istante sotto i piedi. Altri, ancora tra le lenzuola, hanno percepito soltanto un brivido, senza capire se fosse un sogno o realtà. Alle 5.50 di oggi, lunedì 29 settembre 2025, l’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato un terremoto di magnitudo 2.9 al largo della Costa Siracusana, a una profondità di circa 9,6 chilometri. Secondo la scala Richter, si tratta di un evento classificato come “molto leggero”: generalmente non avvertito dalla popolazione, ma rilevato dagli strumenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Siracusa, scossa all’alba: magnitudo 2.9