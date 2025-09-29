Siracusa scossa all’alba | magnitudo 2.9
Un tremore improvviso ha spezzato la quiete del mattino presto. Chi era già sveglio ha avvertito un leggero sussulto, come se il terreno avesse ceduto per un istante sotto i piedi. Altri, ancora tra le lenzuola, hanno percepito soltanto un brivido, senza capire se fosse un sogno o realtà. Alle 5.50 di oggi, lunedì 29 settembre 2025, l’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato un terremoto di magnitudo 2.9 al largo della Costa Siracusana, a una profondità di circa 9,6 chilometri. Secondo la scala Richter, si tratta di un evento classificato come “molto leggero”: generalmente non avvertito dalla popolazione, ma rilevato dagli strumenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: siracusa - scossa
Scossa nel Mar Mediterraneo, terremoto avvertito anche nel Siracusano - facebook.com Vai su Facebook
Mappe effetti #terremoto zona #Costa #Siracusana (#SIRACUSA) del 29-09-2025 05:50:22 ML: 2.9 - X Vai su X
Terremoto in Afghanistan, scossa di magnitudo 6.0: almeno 800 morti e 2800 feriti - Sono almeno 800 le persone rimaste uccise in seguito ai crolli provocati nell'Afghanistan orientale dal forte terremoto che ha colpito il Paese questa notte, mentre il bilancio delle persone rimaste ... Scrive gazzetta.it
Scossa di terremoto di magnitudo 4 ai Campi Flegrei - Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata alle 4:55 ai Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Come scrive ansa.it