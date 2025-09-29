Sinner travolge Marozsan e conquista la semifinale a Pechino

Trentotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner continua a far sognare. Il campione azzurro ha centrato la semifinale del China Open di Pechino, torneo Atp 500, battendo con autorità l’ungherese Fabian Marozsan con il punteggio di 6-1, 7-5 in poco più di un’ora di gioco. Un match che ha confermato ancora una volta la solidità e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sinner - travolge

PASSATA LA PAURA! Jannik Sinner travolge Shelton e dispensa spettacolo: semifinale a Wimbledon!

Wimbledon, Sinner travolge Shelton. Il primo al mondo non tradisce

Sinner travolge Diallo, poi l'urlo: "Prenotate un campo!"

sinner travolge marozsan conquistaSinner travolge Marozsan e conquista la semifinale a Pechino - Il campione azzurro supera l’ungherese con il punteggio di 6- Lo riporta trentotoday.it

sinner travolge marozsan conquistaSinner vince i quarti di finale agli ATP China Open. Battuto Marozsan è in semifinale - Jannik Sinner supera i quarti di finale al torneo Atp di Pechino e conquista la semifinale. Come scrive tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Travolge Marozsan Conquista