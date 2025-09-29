Sinner travolge Marozsan e conquista la semifinale a Pechino
Jannik Sinner continua a far sognare. Il campione azzurro ha centrato la semifinale del China Open di Pechino, torneo Atp 500, battendo con autorità l’ungherese Fabian Marozsan con il punteggio di 6-1, 7-5 in poco più di un’ora di gioco. Un match che ha confermato ancora una volta la solidità e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: sinner - travolge
PASSATA LA PAURA! Jannik Sinner travolge Shelton e dispensa spettacolo: semifinale a Wimbledon!
Wimbledon, Sinner travolge Shelton. Il primo al mondo non tradisce
Sinner travolge Diallo, poi l'urlo: "Prenotate un campo!"
Sono 2campioni,i migliori tennisti da 3anni. Si studiano,imparano reciprocamente e reagiscono alle sconfitte.Dopo il RG #Sinner travolge Alcaraz a Londra . Dopo Wimbledon #Alcaraz travolge Sinner a NewYork. Loro si rispettano, ma qui molti che si dicono “t - X Vai su X
Da una parte Jannik Sinner travolge Bublik (6-1, 6-1, 6-1), dall'altra Lorenzo Musetti domina con Munar (6-3, 6-0, 6-1). Ora sarà derby tutto italiano ai quarti degli Us Open #Sinner: «Il tennis italiano è in grande forma. Diversi stili di gioco. Lorenzo è - facebook.com Vai su Facebook
Sinner travolge Marozsan e conquista la semifinale a Pechino - Il campione azzurro supera l’ungherese con il punteggio di 6- Lo riporta trentotoday.it
Sinner vince i quarti di finale agli ATP China Open. Battuto Marozsan è in semifinale - Jannik Sinner supera i quarti di finale al torneo Atp di Pechino e conquista la semifinale. Come scrive tg.la7.it