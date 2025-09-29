Sinner supera anche l’esame Marozsan | semifinali a Pechino
Pechino, 29 settembre 2025 – Ogni partita è un test. Ogni punto può diventare un esperimento. In quella piccola rivoluzione che Jannik Sinner sta provando a portare nel suo gioco anche un match contro il numero 57 al mondo diventa una prova per il futuro. La sfida vinta con Marozsan a Pechino (6-1, 7-5) porta un 90% del ‘vecchio’ Sinner e forse un 10% di novità: non eccessive in questo caso. Una partita impostata maggiormente da fondo e una grande incisività della seconda di servizio fanno volare l’altoatesino in semifinale. Qualche incertezza ed errore di troppo ancora sporcano la prestazione di Jannik. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: sinner - supera
Wimbledon, Sinner passa per infortunio altrui. Cobolli supera Cilic, Sonego va ko
Wimbledon, Sinner supera Shelton in tre set e vola in semifinale
“I superpoteri psicologici di Jannik Sinner”, l’esperto: “Resilienza che supera l’ordinario”
ATP 500 PECHINO SINNER VOLA AI QUARTI DI FINALE! Jannik #Sinner non delude le attese e approda ai quarti di finale nel torneo di #Pechino! L'azzurro supera nell'ultimo match odierno Terence #Atmane per la seconda volta in stagione. Partita - facebook.com Vai su Facebook
Carlos #Alcaraz supera meritatamente Jannik #Sinner nella finale degli #USOpen in un match, purtroppo, non eccezionale a livello emotivo. Quattro set tutti con poco equilibrio e poco pathos. Raramente (forse mai) in un match tra Alcaraz e Sinner si è giunti a - X Vai su X
Sinner supera anche l’esame Marozsan: semifinali a Pechino - Meno variazioni e più solidità da fondo per l’altoatesino, alle prese con la piccola rivoluzione nel suo gioco. Da sport.quotidiano.net
US Open: Sinner supera Popyrin e va al terzo turno FOTO - 2 l'australiano Alexei Popyrin e ora si appresta ad affrontare Denis ... Come scrive ansa.it