Sinner supera anche l’esame Marozsan | semifinali a Pechino

Pechino, 29 settembre 2025 – Ogni partita è un test. Ogni punto può diventare un esperimento. In quella piccola rivoluzione che Jannik Sinner sta provando a portare nel suo gioco anche un match contro il numero 57 al mondo diventa una prova per il futuro. La sfida vinta con Marozsan a Pechino (6-1, 7-5) porta un 90% del ‘vecchio’ Sinner e forse un 10% di novità: non eccessive in questo caso. Una partita impostata maggiormente da fondo e una grande incisività della seconda di servizio fanno volare l’altoatesino in semifinale. Qualche incertezza ed errore di troppo ancora sporcano la prestazione di Jannik. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

