Sinner sul velluto | domina Marozsan domani alle 8 semifinale con De Minaur

Gazzetta.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik domina il primo set e rimonta un break di svantaggio nel secondo per centrare la sesta semifinale della stagione. E sono 40 vittorie stagionali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

