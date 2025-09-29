Sinner show a Pechino | semifinale raggiunta al China Open

L’azzurro liquida Marozsan in due set e ora sfiderà De Minaur per un posto in finale. Jannik Sinner non sbaglia un colpo al China Open di Pechino. Il 24enne altoatesino, numero 2 al mondo e prima testa di serie del torneo Atp 500, ha superato senza troppe difficoltà l’ungherese Fabian Marozsan (n.57 del ranking) con un netto 6-1 7-5 in appena un’ora e 21 minuti di gioco. Una prestazione solida, fatta di aggressività e continuità, che proietta l’azzurro in semifinale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it