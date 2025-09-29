Sinner rischia nel secondo set ma batte Marozsan a Pechino | è in semifinale Ora la sfida a De Minaur con cui i precedenti sono impietosi

Jannik Sinner batte Fabian Marozsan in due set ( 6-1, 7-5 ) e vola in semifinale a Pechino, nell’Atp 500 in corso. Una vittoria dai due volti per l’azzurro, che ha vinto facilmente il primo set, ha sofferto nel secondo ma ha portato a casa la sfida. Ora in semifinale troverà Alex De Minaur ( contro cui è in vantaggio 10-0 nei precedenti ). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

