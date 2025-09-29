Sinner rischia nel secondo set ma batte Marozsan a Pechino | è in semifinale Ora la sfida a De Minaur con cui i precedenti sono impietosi
Jannik Sinner batte Fabian Marozsan in due set ( 6-1, 7-5 ) e vola in semifinale a Pechino, nell’Atp 500 in corso. Una vittoria dai due volti per l’azzurro, che ha vinto facilmente il primo set, ha sofferto nel secondo ma ha portato a casa la sfida. Ora in semifinale troverà Alex De Minaur ( contro cui è in vantaggio 10-0 nei precedenti ). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: sinner - rischia
Come funziona la regola del coprifuoco a Wimbledon e perché l’incontro di Sinner rischia il rinvio
Incredibile a Wimbledon, Sinner rischia di non finire il match! Il motivo
Sinner ha cancellato l’allenamento, rischia di ritirarsi da Wimbledon?
#Sinner batterà’ facilmente #altmane un acerbo ragazzo francese nr 126 del mondo a Pechino. #Alcaraz a Tokyo gioca contro nr 45 del mondo e rischia a causa dell’incognita alla caviglia Sx. Io avrei consigliato ritiro in vista di 1000 di Shangai per non compr - X Vai su X
Lo spagnolo ha battuto Sinner in 2 ore e 44 minuti: rischia di restare numero uno del mondo a lungo - facebook.com Vai su Facebook
Rassegna stampa – Sinner cambia, rischia e avanza - Rassegna stampa | La rassegna stampa di domenica 28 settembre 2025. Scrive ubitennis.com
LIVE Sinner-Atmane 6-4 5-7 6-0, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: l’azzurro rischia ma porta a casa la sfida contro un ostico francese - 37 Questa cronaca testuale in Diretta LIVE di OA Sport termina qui, con il prossimo appuntamento che è a ... Come scrive oasport.it