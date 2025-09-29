Sinner punta i piedi | non ne ha mai abbastanza

Ilveggente.it | 29 set 2025

Jannik Sinner si unisce al coro dei top player “contro” gli Slam: un’altra lettera per richiedere più diritti e una rimodulazione dei prize money. Jannik Sinner vuole avere più voce in capitolo nel circuito e ne ha ben donde, avendo lui guidato il ranking per oltre un anno ed essendo, al momento, il numero 2 del mondo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Per questo motivo, anche lui ha deciso di farsi sentire e di unirsi al coro dei campioni che, già in precedenza, avevano avuto qualcosa da ridire sulle scelte operate nell’ambito dei tornei del Grande Slam. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

