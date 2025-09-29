Sinner papà Laila è quella giusta | l’annuncio è pubblico

Glieroidelcalcio.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c’è solo il tennis per Jannik, perché poi fuori dai campi c’è un altro mondo. Diventare papà era una sfida che mancava al palmares dell’altoatesino. Il 2025 sarà ricordato come l’anno di Jannik Sinner, non solo per i trionfi sportivi ma anche per le vicende extra campo che hanno monopolizzato l’attenzione dei media. Il campione azzurro è stato senza dubbio lo sportivo italiano più chiacchierato, capace di dividere le prime pagine tra successi e gossip. Sul fronte sportivo, i titoli agli Australian Open e a Wimbledon hanno confermato la sua dimensione planetaria, consacrandolo nell’élite assoluta del tennis. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

sinner pap224 laila 232 quella giusta l8217annuncio 232 pubblico

© Glieroidelcalcio.com - Sinner papà, Laila è quella giusta: l’annuncio è pubblico

In questa notizia si parla di: sinner - laila

Chi è Laila Hasanovic, nuova fidanzata di Jannik Sinner?

Chi è Laila Hasanovic, la Venere del Nord che ha stregato Jannik Sinner?

Sinner-Auger Aliassime, semifinale: equilibrio nel 2° set. C'è Laila, fidanzata di Jannik Live 6-1 3-3 | Alcaraz in finale

Sinner, sul telefono la foto della (presunta) fidanzata Laila Hasanovic. La modella ospite a Venezia - Jannik Sinner sta per scendere in campo contro Denis Shapovalov per il terzo turno degli Us Open. Come scrive deejay.it

Sinner, cena di sushi a New York con la fidanzata Laila Hasanovic per dimenticare la sconfitta. E sul dito della modella spunta un anello sospetto - La faccia di Jannik Sinner dopo la finale persa al Roland Garros la ricordano tutti. Si legge su ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Pap224 Laila 232