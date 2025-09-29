Sinner in campo nei quarti del Atp Pechino 2025 contro Maroszan L’azzurro conduce 1-0 – La diretta
Torna in campo oggi Jannik Sinner al Atp Pechino 2025. Il numero 2 del mondo affronta nei quarti di finale l’ungherese Fabian Maroszan, numero 57 Atp. Il tennista azzurro ha vinto il primo set 6-1. Atp Pechino 2025, Sinner-Maroszan in diretta Inizio diretta: 290925 08:30 Fine diretta: 290925 11:00 08:30 290925 Al via il match di Sinner al Atp Pechino 2025 Jannik Sinner torna in campo per i quarti di finale del torneo Atp Pechino 2025, un Atp 500 che è uno degli ultimi appuntamenti stagionali sul cemento. Sinner agli ottavi ha sconfitto il francese Térence Atmane in tre set. 08:40 290925 Doppio break per Sinner Sinner è sceso in campo concentrato e motivato e a inizio match ha subito indirizzato la partita dalla sua parte con un doppio break nei confronti dell’ungherese. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: sinner - campo
Jannik Sinner sofferente: "Fisioterapista in campo"
Oggi Sinner-Auger Aliassime sul "campo degli italiani": a che ora si giocano i quarti di Cincinnati
Us Open, gli italiani in campo: vincono Sinner e Musetti. Delusione Arnaldi e Sonego
Jannik #Sinner in campo lunedì mattina per i quarti a Pechino, più tardi Musetti - X Vai su X
SINNER E MUSETTI IN CAMPO Il programma completo a Pechino e a Tokyo - facebook.com Vai su Facebook
Sinner in campo nei quarti del Atp Pechino 2025 contro Maroszan – La diretta - Il numero 2 del mondo affronta nei quarti di finale l'ungherese Fabian Maroszan, numero 57 Atp. Secondo lapresse.it
Sinner-Maroszan in diretta all’ATP Pechino: Jannik per un posto in semifinale - Sinner sfida Maroszan ai quarti del China Open, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live. Come scrive fanpage.it