Sinner in campo nei quarti del Atp Pechino 2025 contro Maroszan L’azzurro conduce 1-0 – La diretta

Torna in campo oggi Jannik Sinner al Atp Pechino 2025. Il numero 2 del mondo affronta nei quarti di finale l’ungherese Fabian Maroszan, numero 57 Atp. Il tennista azzurro ha vinto il primo set 6-1. Atp Pechino 2025, Sinner-Maroszan in diretta Inizio diretta: 290925 08:30 Fine diretta: 290925 11:00 08:30 290925 Al via il match di Sinner al Atp Pechino 2025 Jannik Sinner torna in campo per i quarti di finale del torneo Atp Pechino 2025, un Atp 500 che è uno degli ultimi appuntamenti stagionali sul cemento. Sinner agli ottavi ha sconfitto il francese Térence Atmane in tre set. 08:40 290925 Doppio break per Sinner Sinner è sceso in campo concentrato e motivato e a inizio match ha subito indirizzato la partita dalla sua parte con un doppio break nei confronti dell’ungherese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

