Sinner il tabellone di Shanghai | esordio con Altmaier o qualificato Djokovic in semifinale
(Adnkronos) – Jannik Sinner si prepara ad affrontare il torneo di Shanghai, in cui potrebbe ritrovare Carlos Alcaraz in finale. Il tennista azzurro, in campo nell'Atp 500 di Pechino, vedrà il proprio swing asiatico culminare nel Masters 1000 cinese, a cui arriverà da campione in carica, che oggi, lunedì 29 settembre, ha svelato il suo . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: sinner - tabellone
Da Sinner a Nardi, fino alla Paolini: 12 azzurri nel tabellone degli Us Open
Il trionfo di Sinner per un anno sul tabellone del Centre Court di Wimbledon. Ecco perché
ATP Cincinnati 2025, oggi il sorteggio del tabellone: quando gioca Sinner e contro chi
Tabellone ATP Shanghai 2025: Sinner dalla parte di Djokovic e Fritz, Musetti nello spicchio di Alcaraz - - X Vai su X
Six Kings Slam, tutto ciò che c'è da sapere Jannik Sinner debutta il 15 ottobre contro Stefanos Tsitsipas a Riad Montepremi record: 6 milioni al vincitore! Scopri tabellone e date qui - facebook.com Vai su Facebook
ATP Shanghai 2025, il sorteggio del tabellone: Sinner può sfidare Djokovic e Fritz. Musetti con Alcaraz - Sorteggiato il tabellone del torneo 1000 di Shanghai, in programma dall’1 al 12 ottobre. Da fanpage.it
Tabellone ATP Shanghai 2025: Sinner dalla parte di Djokovic e Fritz, Musetti nello spicchio di Alcaraz - È stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Shanghai, che andrà in scena sul cemento della località cinese dal 1° al 12 ottobre. Da oasport.it