Sinner il cammino di Shanghai | possibili incroci con Djokovic e Alcaraz sullo sfondo

Il numero due del mondo debutta direttamente al secondo turno. Quarti insidiosi, semifinale con Nole e una finale da sogno contro Carlitos: ecco il percorso del campione in carica nel Masters 1000 cinese. Jannik Sinner entra nel vivo della tournée asiatica. Dopo Pechino, dove è impegnato nell’Atp 500, l’azzurro si prepara a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa al Masters 1000 di Shanghai, appuntamento chiave della stagione e trampolino verso il rush finale dell’anno. Il sorteggio, reso noto oggi – lunedì 29 settembre – ha tracciato un cammino tutt’altro che semplice per il campione in carica, che inizierà direttamente dal secondo turno grazie al bye. 🔗 Leggi su Sportface.it

