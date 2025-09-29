Sinner | Ho faticato a tenere il servizio Campo lento sarà difficile superare De Minaur
Jannik dopo il successo in due set nel quarto di finale contro Marozsan: "Sono soddisfatto della mia tenuta mentale".
Sinner supera Mannarino e vola ai quarti: “Ho faticato, devo alzare il livello”
Jannik Sinner: “Faticato a tenere il servizio, contento di come ho lottato. 40 vittorie? Numero importante”
Jannik Sinner si è qualificato alle semifinali del torneo ATP 500 di Pechino, sconfiggendo l'ungherese Fabian Marozsan con il punteggio di 6-
"Oggi ho faticato a tenere il servizio, piu' di una volta sono andato sotto 0-