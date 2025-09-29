Sinner Goven choc | Vuole scendere all' undicesimo posto?
Ora che Jannik Sinner è approdato alle semifinali dell’ ATP 500 di Pechino, può tirare un sospiro di sollievo. Contro Fabian Maroszan, così come con Terence Atmane agli ottavi non è stato affatto semplice. Contro Atmane in particolare l’italiano per due set ha cercato nuove soluzioni e nuove strade per uscire dalla sua comfort zone, come si era ripromesso fin dalla fine del match perso a New York contro Alcaraz. Nel terzo set, complice un infortunio di Atmane, Sinner ha poi dilagato e centrato la qualificazione con un perentorio 6-0. Contro Maroszan, più ostico e insidioso, il 25enne di San Candido è andato più sul sicuro, rischiando però soprattutto nel sesondo parziale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: sinner - goven
Ex giocatore francese non è convinto della nuova strategia di #Sinner - facebook.com Vai su Facebook
Sinner agli Us Open vuole emulare Federer (e Pat Rafter): lo storico risultato se vincerà il torneo - Jannik Sinner si prepara alla semifinale degl US Open: il numero 1 al mondo giocherà nella notte contro Felix Auger- Si legge su ilmessaggero.it
Sinner-Alcaraz finale degli US Open 2-6 6-3 1-6 4-6: Jannik perde anche il numero 1 - Si sapeva sin dall'inizio del torneo che in caso di successo finale di Alcaraz ci sarebbe stato il cambio della guardia, che ora è ratificato anche dai numeri. Secondo fanpage.it