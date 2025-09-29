Sinner Goven choc | Vuole scendere all' undicesimo posto?

Ora che Jannik Sinner è approdato alle semifinali dell’ ATP 500 di Pechino, può tirare un sospiro di sollievo. Contro Fabian Maroszan, così come con Terence Atmane agli ottavi non è stato affatto semplice. Contro Atmane in particolare l’italiano per due set ha cercato nuove soluzioni e nuove strade per uscire dalla sua comfort zone, come si era ripromesso fin dalla fine del match perso a New York contro Alcaraz. Nel terzo set, complice un infortunio di Atmane, Sinner ha poi dilagato e centrato la qualificazione con un perentorio 6-0. Contro Maroszan, più ostico e insidioso, il 25enne di San Candido è andato più sul sicuro, rischiando però soprattutto nel sesondo parziale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

