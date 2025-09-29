Sinner è semifinale a Pechino | Marozsan superato Ora De Minaur

Ildifforme.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Jannik Sinner vola in semifinale a Pechino. Oggi, lunedì 29 settembre, il tennista azzurro ha battuto l’ungherese Fabian Marozsan, numero 57 del mondo, nei quarti di finale dell’Atp 500 cinese, imponendosi in due set con il punteggio di 6-1, 7-5. Sinner continua quindi il percorso netto nel suo swing asiatico, che culminerà nel . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sinner 232 semifinale a pechino marozsan superato ora de minaur

© Ildifforme.it - Sinner, è semifinale a Pechino: Marozsan superato. Ora De Minaur

In questa notizia si parla di: sinner - semifinale

Sinner, oggi semifinale Cincinnati contro Atmane: un ‘cervellone’ contro Jannik

Wimbledon 2025, Sinner stellare con Shelton: l’Azzurro vince e vola in semifinale

Sinner-Musetti diretta 6-1, 0-1: Jannik domina il primo set, in palio la semifinale degli Us Open: dove vederla in chiaro, precedenti

sinner 232 semifinale pechinoSinner inarrestabile, vola in semifinale a Pechino battendo Marozsan: chi sfida nel prossimo turno - Il campione azzurro sfida il tennista ungherese per un posto in semifinale al "China Open", torneo in scena al Beijing Olympic Green Tennis Center ... Da tuttosport.com

sinner 232 semifinale pechinoSinner supera anche l’esame Marozsan: semifinali a Pechino - Meno variazioni e più solidità da fondo per l’altoatesino, alle prese con la piccola rivoluzione nel suo gioco. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Sinner 232 Semifinale Pechino