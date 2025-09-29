Sinner è in semifinale a Pechino | Ho faticato col servizio ma sono soddisfatto della mia tenuta mentale
Jannik Sinner è in semifinale all’Atp 500 di Pechino, dopo aver battuto l’ungherese Fabian Marozsan in due set (6-1, 7-5). Sinner in semifinale a Pechino: «Soddisfatto della mia tenuta mentale». Nel post-gara, il tennista altoatesino numero due al mondo ha dichiarato: «Sono contento per come ho saputo lottare. Oggi ho faticato a tenere il servizio, più di una volta sono andato sotto 0-30. Ma nel complesso sono soddisfatto della mia tenuta mentale». «Ho provato a essere aggressivo dal fondo e andare un po’ a rete, ma giocavamo velocissimi ed era difficile. Quarantesima vittoria dell’anno? Tenuto conto che ho giocato solo otto tornei, direi che va bene». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: sinner - semifinale
Sinner, oggi semifinale Cincinnati contro Atmane: un ‘cervellone’ contro Jannik
Wimbledon 2025, Sinner stellare con Shelton: l’Azzurro vince e vola in semifinale
Sinner-Musetti diretta 6-1, 0-1: Jannik domina il primo set, in palio la semifinale degli Us Open: dove vederla in chiaro, precedenti
Sinner vince i quarti di finale agli ATP China Open. Battuto Marozsan è in semifinale - X Vai su X
Jannik Sinner, campione in carica del torneo-esibizione, esordirà ai quarti di finale contro Tsitsipas. Il vincitore approderà in semifinale, dove ad attenderlo ci sarà Djokovic. Ma perché il tennista italiano partirà dai quarti? Djokovic e Alcaraz (collocato nell'altr - facebook.com Vai su Facebook
Sinner-Maroszan 6-1 7-5: Jannik in semifinale a Pechino, affronterà de Minaur - Jannik Sinner ha battuto Fabian Maroszan nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino. Si legge su fanpage.it
Atp Pechino, ai quarti Sinner batte Marozsan in 2 set: martedì semifinale contro De Minaur - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Pechino, ai quarti Sinner batte Marozsan in 2 set: martedì semifinale contro De Minaur ... Da tg24.sky.it