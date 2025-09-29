Sinner è in semifinale a Pechino | Ho faticato col servizio ma sono soddisfatto della mia tenuta mentale

Ilnapolista.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner è in semifinale all’Atp 500 di Pechino, dopo aver battuto l’ungherese Fabian Marozsan in due set (6-1, 7-5). Sinner in semifinale a Pechino: «Soddisfatto della mia tenuta mentale». Nel post-gara, il tennista altoatesino numero due al mondo ha dichiarato: «Sono contento per come ho saputo lottare. Oggi ho faticato a tenere il servizio, più di una volta sono andato sotto 0-30. Ma nel complesso sono soddisfatto della mia tenuta mentale». «Ho provato a essere aggressivo dal fondo e andare un po’ a rete, ma giocavamo velocissimi ed era difficile. Quarantesima vittoria dell’anno? Tenuto conto che ho giocato solo otto tornei, direi che va bene». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

sinner 232 in semifinale a pechino ho faticato col servizio ma sono soddisfatto della mia tenuta mentale

© Ilnapolista.it - Sinner è in semifinale a Pechino: «Ho faticato col servizio, ma sono soddisfatto della mia tenuta mentale»

In questa notizia si parla di: sinner - semifinale

Sinner, oggi semifinale Cincinnati contro Atmane: un ‘cervellone’ contro Jannik

Wimbledon 2025, Sinner stellare con Shelton: l’Azzurro vince e vola in semifinale

Sinner-Musetti diretta 6-1, 0-1: Jannik domina il primo set, in palio la semifinale degli Us Open: dove vederla in chiaro, precedenti

sinner 232 semifinale pechinoSinner-Maroszan 6-1 7-5: Jannik in semifinale a Pechino, affronterà de Minaur - Jannik Sinner ha battuto Fabian Maroszan nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino. Si legge su fanpage.it

sinner 232 semifinale pechinoAtp Pechino, ai quarti Sinner batte Marozsan in 2 set: martedì semifinale contro De Minaur - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Pechino, ai quarti Sinner batte Marozsan in 2 set: martedì semifinale contro De Minaur ... Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner 232 Semifinale Pechino