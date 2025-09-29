Jannik Sinner è in semifinale all’Atp 500 di Pechino, dopo aver battuto l’ungherese Fabian Marozsan in due set (6-1, 7-5). Sinner in semifinale a Pechino: «Soddisfatto della mia tenuta mentale». Nel post-gara, il tennista altoatesino numero due al mondo ha dichiarato: «Sono contento per come ho saputo lottare. Oggi ho faticato a tenere il servizio, più di una volta sono andato sotto 0-30. Ma nel complesso sono soddisfatto della mia tenuta mentale». «Ho provato a essere aggressivo dal fondo e andare un po’ a rete, ma giocavamo velocissimi ed era difficile. Quarantesima vittoria dell’anno? Tenuto conto che ho giocato solo otto tornei, direi che va bene». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sinner è in semifinale a Pechino: «Ho faticato col servizio, ma sono soddisfatto della mia tenuta mentale»