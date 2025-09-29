Sinner e ancora Sinner | supera Marozsan e vola in semifinale contro De Minaur
Il giorno dei quarti di finale in quel di Pechino è stato superato alla grande. Sul cemento cinese, Jannik Sinner si guadagna la semifinale chiudendo il match contro l'australiano in appena due set 6-1 7-5. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
A Pechino non è andata in scena solo una partita di tennis, ma una battaglia di nervi, cuore e orgoglio. Jannik Sinner ha vacillato, ha sbagliato, ha concesso spazio al suo avversario. Ma proprio nei momenti più bui ha mostrato cosa significa essere un campio - facebook.com Vai su Facebook
