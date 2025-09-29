Sinner e Alcaraz forfait clamoroso | c’è l’annuncio ufficiale

Per il prossimo Masters 1000 di Shanghai, una delle tappe più attese della stagione, arriva il forfait clamoroso che cambia gli equilibri. Il circuito ATP si prepara a sbarcare in Asia per una delle settimane più decisive dell’anno. Shanghai, con il suo Masters 1000, non è mai stato un torneo come gli altri: la posta in gioco è altissima e l’appuntamento cade in un momento in cui ogni punto può fare la differenza nella corsa al vertice del ranking. Non a caso, gli occhi di tutti erano puntati su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due giovani fenomeni del tennis mondiale, pronti a darsi battaglia in un duello, l’ennesimo, col sapore della rivincita e del guanto di sfida lanciato per la classifica ATP. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Sinner e Alcaraz, forfait clamoroso: c’è l’annuncio ufficiale

