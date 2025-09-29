Sinner-De Minaur semifinale Atp Pechino 2025 | a che ora e dove vederla in diretta
Jannik Sinner sta per scendere in campo per la semifinale dell'Atp 500 di Pechino. Il numero 2 del ranking Atp, numero 1 del seeding, sfiderà per un posto in finale l'australiano Alex De Minaur, il numero 8 del ranking.Sinner ai quarti ha sconfitto con un netto 2-0 l'ungherese Fábián Marozsán. 🔗 Leggi su Today.it
