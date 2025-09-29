Sinner-De Minaur | orario precedenti e dove vederla in tv
(Adnkronos) – Jannik Sinner va a caccia della finale a Pechino. Il tennista azzurro sfida domani, martedì 30 settembre, l'australiano Alex De Minaur – in diretta tv e streaming – nella semifinale dell'Atp 500 cinese. Sinner è reduce dalla vittoria contro Fabian Marozsan nei quarti di finale, battuto in due set 6-1, 7-5, mentre nei .
In questa notizia si parla di: sinner - minaur
