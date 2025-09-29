Sinner-De Minaur il pronostico | Jannik punta alla terza finale consecutiva a Pechino
Nessun problema per l'azzurro ai quarti contro Marozsan, battuto in due set: ora c'è l'australiano, con cui vanta un 10-0 nei precedenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: sinner - minaur
US Open 2025, Sinner e Musetti buona la prima. Bene anche Zverev, avanti pure De Minaur, Paul e Bublik
US Open, Auger-Aliassime elimina De Minaur e avanza in semifinale: affronterà il vincente tra Sinner e Musetti
US Open 2025, Felix Auger Aliassime vince la maratona con de Minaur e attende Sinner o Musetti
Jannik Sinner è l’incubo di De Minaur: precedenti impietosi per l’australiano - - X Vai su X
Alex de Minaur parla alla vigilia del match di Coppa Davis tra Australia e Belgio in programma a Sydney. E interviene sul dominio di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner negli Slam. LE SUE PAROLE - facebook.com Vai su Facebook
Quando gioca Jannik Sinner a Pechino: i precedenti con De Minaur - Tra il numero due del mondo e la finale al 'China Open' c'è l'ostacolo australiano: tutti i precedenti sorridono all'Azzurro ... Riporta sportal.it
Quando gioca Sinner contro de Minaur in semifinale a Pechino 2025: data, orario e dove vederla in TV - Sinner contro de Minaur è in programma martedì 30 ettembre nella mattinata italiana, non prima delle ore 9. Lo riporta fanpage.it