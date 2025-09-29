Sinner da dominatore a Pechino Battuto Marozsan ora De Minaur

La quarantesima vittoria dell’anno per Jannik Sinner arriva da assoluto dominatore nei quarti di finale del torneo di Pechino contro l’ungherese Marozsan. Jannik vince in due set (6-1, 7-5 in un’ora e 20 minuti) in una partita a due facce. Nel primo set supremazia assoluta dell’azzurro solido al servizio ed efficace nelle risposte. Qualche passaggio a vuoto invece nel secondo set anche perchè l’avversario ha giocato meglio. In ogni caso una partita archiviata senza troppi patemi e che proietta Jannik alla semifinale di domani mattina (alle 8 ora italiana) contro De Minaur. Le difficoltà Sinner si è trovato a un passo dal perdere il secondo set quando l’ungherese è andato a servire sul 5-4 a suo favore, ma Marozsan ha perso a zero il proprio servizio. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Sinner da dominatore a Pechino Battuto Marozsan, ora De Minaur

In questa notizia si parla di: sinner - dominatore

Jannik Sinner, con Wimbledon dominatore assoluto del tennis mondiale – Aggiungi contatto podcast

Sinner il dominatore: solo i Big Four hanno conquistato più punti di lui

Radio1 Rai. . #USOpen2025 #Sinner ha travolto #Bublik ma al #GR1 dice “Nonostante il risultato posso assicurare che non è stata una partita semplice”. Jannik intanto si prepara allo storico derby ai quarti di finale contro #Musetti, dominatore di #Munar. - facebook.com Vai su Facebook

L’espressione di Vagnozzi descrive perfettamente questo primo set di Sinner DOMINANTE - X Vai su X

Perché Sinner a Pechino ha faticato con Atmane: “Sto cambiando il mio tennis” - Nel match con il francese ha provato molte variazioni di gioco ... Lo riporta repubblica.it

A Pechino il nuovo Sinner tiene a bada la tensione. Paura a Tokyo per Alcaraz - Carlos Alcaraz è atterrato a Tokyo sulla scia del trionfo di New York e in campo invece ha avuto paura. Come scrive repubblica.it