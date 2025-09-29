Sinner batte Marozsan 6-1 7-5 e vola in semifinale a Pechino
Jannik Sinner va in semifinale all’Atp 500 di Pechino, dopo aver battuto in un’ora e 20 minuti l'ungherese Fabian Marozsan 6-1 7-5. Ora Sinner affronterà l'australiano Alex De Minaur. 🔗 Leggi su Feedpress.me
