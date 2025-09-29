Sinner ricompone il suo team con Alejandro Resnicoff. E, nel frattempo, qualcuno dal passato decide di rompere il silenzio dopo l’addio. A questo punto non ce lo aspettavamo più. Credevamo fosse ormai acqua passata. Del resto, è trascorso più di un anno da quando Jannik Sinner e Giacomo Naldi hanno preso strade diverse. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Tante cose sono cambiate da allora, in primis l’assetto dello staff del fuoriclasse azzurro. In seguito al terremoto generato dall’affaire Clostebol, infatti, l’altoatesino ha dovuto ridisegnare passo dopo passo il suo team, passando da Marco Panichi e Ulises Badio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Sinner, avanti un altro. Ma il passato torna a bussare alla sua porta