Sinner approda in semifinale all' Atp 500 di Pechino

Ilgiornaleditalia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione altoatesino batte nei quarti Morozsan, prossimo avversario De Minaur PECHINO (CINA) - Jannik Sinner approda in semifinale al China Open di Pechino (Atp 500, montepremi 4.016.050 dollari, cemento). Sui campi del Beijing Olympic Green Tennis Center, il 24enne tennista altoatesino, numero 2. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sinner approda in semifinale all atp 500 di pechino

© Ilgiornaleditalia.it - Sinner approda in semifinale all'Atp 500 di Pechino

In questa notizia si parla di: sinner - approda

Jannik Sinner batte Gabriel Diallo in un match insidioso a Cincinnati: il n.1 del mondo approda agli ottavi

LIVE Sinner-Mannarino 6-4 6-6, ATP Cincinnati 2025 in DIRETTA: il n.1 del mondo approda ai quarti senza incantare

Jannik Sinner non lascia neanche le briciole ad Auger-Aliassime e approda in semifinale a Cincinnati

sinner approda semifinale atpSinner inarrestabile, vola in semifinale a Pechino battendo Marozsan: chi sfida nel prossimo turno - Il campione azzurro sfida il tennista ungherese per un posto in semifinale al "China Open", torneo in scena al Beijing Olympic Green Tennis Center ... Scrive tuttosport.com

sinner approda semifinale atpSinner batte Maroszan 6-1, 7-5 e approda in semifinale a Pechino - Il numero 2 al mondo sconfigge ai quarti l’ungherese Maroszan con il punteggio di 6- Segnala unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Approda Semifinale Atp