Simone Stepich muore a 27 anni in fuga dai carabinieri | il cugino al volante senza patente accusato di omicidio stradale L?ipotesi della gara con un' altra auto

Ilgazzettino.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CASTELFRANCO - È indagato per omicidio stradale Michele Stepich, 37 anni, pluripregiudicato ed ex detenuto per furto residente a Lucca, ricoverato all?ospedale Ca? Foncello. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

simone stepich muore a 27 anni in fuga dai carabinieri il cugino al volante senza patente accusato di omicidio stradale lipotesi della gara con un altra auto

© Ilgazzettino.it - Simone Stepich muore a 27 anni in fuga dai carabinieri: il cugino al volante (senza patente) accusato di omicidio stradale L?ipotesi della gara con un'altra auto

In questa notizia si parla di: simone - stepich

Simone Stepich muore a 27 anni nell'auto ribaltata in fuga dai carabinieri. Grave l'altra persona a bordo

Inseguimento a Castelfranco, auto si schianta: morto il 27enne Simone Stepich, conducente senza patente

Simone Stepich muore a 27 anni in fuga dai carabinieri: al volante dell'auto il cugino senza patente. Lascia due bambini

simone stepich muore 27Simone Stepich muore a 27 anni nell'auto ribaltata in fuga dai carabinieri. Grave l'altra persona a bordo - Un morto e un ferito grave: è questo il bilancio dell'incidente avvenuto durante un inseguimento ad alta velocità a Sant’Andrea ... Secondo ilgazzettino.it

Fuggono in auto all'alt dei carabinieri, 27enne muore durante l'inseguimento - Due cugini hanno cercato di seminare una pattuglia ma l'auto è finita contro un palo della luce e poi contro un albero. Si legge su today.it

Cerca Video su questo argomento: Simone Stepich Muore 27