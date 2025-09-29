Simone Stepich muore a 27 anni in fuga dai carabinieri | il cugino al volante senza patente accusato di omicidio stradale L?ipotesi della folle gara con un' altra auto

CASTELFRANCO - È indagato per omicidio stradale Michele Stepich, 37 anni, pluripregiudicato ed ex detenuto per furto residente a Lucca, ricoverato all?ospedale Ca? Foncello. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

