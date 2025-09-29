Simone Stepich era cambiato per i suoi bambini | la famiglia i precedenti e il percorso verso la legalità Il sindaco | oggi avrebbe iniziato un nuovo lavoro

CASTELFRANCO (TREVISO) - Padre di tre bambini piccoli mantenuti portando avanti alcuni lavoretti occasionali, Simone Stepich, 27enne di Castelfranco, aveva collezionato precedenti penali per vari.

Simone Stepich muore a 27 anni in fuga dai carabinieri: il cugino al volante (senza patente) accusato di omicidio stradale L?ipotesi della gara con un'altra auto

Simone Stepich muore a 27 anni nell'auto ribaltata in fuga dai carabinieri. Grave l'altra persona a bordo

Inseguimento a Castelfranco, auto si schianta: morto il 27enne Simone Stepich, conducente senza patente

L'incontro con il sindaco Marcon e il nuovo lavoro: «Simone stava cambiando vita». Stepich, 27 anni, lascia due figli. Il cugino alla guida è fuori pericolo: era senza patente e aveva una misura restrittiva a Lucca

«Simone Stepich era cambiato per i suoi bambini»: la famiglia, i precedenti e il percorso verso la legalità. Il sindaco: oggi avrebbe iniziato un nuovo lavoro - Padre di tre bambini piccoli mantenuti portando avanti alcuni lavoretti occasionali, Simone Stepich, 27enne di Castelfranco, aveva collezionato precedenti penali per ... Riporta ilgazzettino.it

È indagato per omicidio stradale Michele Stepich, 37 anni, pluripregiudicato ed ex detenuto per furto residente a Lucca, ricoverato all'ospedale Ca' Foncello