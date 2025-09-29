Simone De Bianchi al Grande Fratello 2025 È il figlio di un’altra concorrente

La casa del Grande Fratello sta per accogliere una coppia madre e figlio. La mamma la conoscete già: è la romana de Roma Francesca Carrara non sarà l’unica della sua famiglia a varcare la porta rossa del reality show: insieme a lei ci sarà anche il “ sangue del suo sangue “. Davide Maggio è in grado di anticiparvi che tra i concorrenti della 19 esima edizione del reality show c’è anche suo figlio, Simone De Bianchi. Chi è Simone De Bianchi. Nato a Roma il 19 novembre 2002, Simone non è nuovo al mondo dello spettacolo: nel 2017 è stato infatti nel cast del film Come un gatto in tangenziale, al fianco di Antonio Albanese e Paola Cortellesi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

