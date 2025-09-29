Simone Anzani come Bernardi e Papi | gli italiani che hanno segnato il punto vittoria ai Mondiali

Simone Anzani ha avuto l’onore di mettere a terra l’ultimo pallone di Italia-Bulgaria, finale dei Mondiali 2025 di volley maschile. Il primo tempo del centrale ha chiuso i conti a Manila (Filippine) e ha consegnato al Bel Paese il quinto titolo iridato della propria storia. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno fatto festa in terra asiatica, imponendosi per 3-1 nell’atto conclusivo contro gli uomini di Chicco Blengini, dopo che in semifinale avevano travolto la favorita Polonia con un roboante 3-0. Simone Anzani è tornato in Nazionale dopo due stagioni condizionate da problemi cardiaci, che avevano rischiato di mettere fine alla sua attività agonistica, ed è entrato nella storia per avere messo a segno il punto della vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Simone Anzani come Bernardi e Papi: gli italiani che hanno segnato il punto vittoria ai Mondiali

Dopo anni difficili segnati da problemi cardiaci, Simone Anzani si è ripreso il suo posto in Nazionale e ha disputato una finale impeccabile contro la Bulgaria. Con il suo primo tempo decisivo ha chiuso il match e spinto gli Azzurri dritti nella leggenda

