Simona Ventura scoperto l’uomo che la minaccia di morte | è un uomo malato deliri a Le Iene

Da anni Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi convivono con una situazione che ha assunto contorni inquietanti: le minacce di morte di uno stalker. Nei giorni scorsi Terzi ha deciso di raccontare pubblicamente la persecuzione, diffondendo alcuni audio su Instagram che hanno lasciato attoniti. Della vicenda si è occupata anche la trasmissione Le Iene, con l’inviato Giulio Golia che ha seguito le tracce dell’uomo. È emerso che si tratta di un 48enne residente a Torino, affetto da gravi problemi di salute. Le minacce ricevute dalla coppia hanno un tono agghiacciante. “Voglio morta Simona Ventura”, “La distruggo con le mie mani, che importa un cadavere in più al mondo”, “Un giorno la ucciderò come merita”, “Basta spararle un colpo di fucile”, “Dentro di me c’è un’incredibile sete di ucciderla” sono solo alcuni dei più di duecento messaggi che il 48enne ha inviato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

