Simona Ventura il suo stalker | Sono malato psichiatrico lei mi ha violentato e vorrei vederla spiaccicata

Da circa tre anni la conduttrice Simona Ventura vive una situazione di pressione e allarme personale: una persona ha ripetutamente preso a perseguitarla con messaggi e contatti insistenti sui canali social. La vicenda, che la showgirl ha scelto di rendere pubblica solo di recente, mette in luce quanto la facilità di accesso alla vita privata concessa dalle piattaforme digitali possa trasformarsi in un problema di sicurezza reale e prolungato. Nonostante gli interventi e le segnalazioni, lo stalking non si è interrotto, costringendo la coppia a portare il caso all’attenzione delle autorità e dell’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Simona Ventura, il suo stalker: “Sono malato psichiatrico, lei mi ha violentato e vorrei vederla spiaccicata”

In questa notizia si parla di: simona - ventura

CHE TEMPO CHE FA: MARA VENIER AL TAVOLO, SIMONA VENTURA DEVE LASCIARE PER IL GF

GRANDE FRATELLO: A ISCHIA UNA FOLLA OCEANICA PER LE SELEZIONI DEL REALITY DI SIMONA VENTURA

Simona Ventura, il messaggio per Pier Silvio: cosa sta succedendo

Da anni un uomo minaccia Simona Ventura e suo marito Giovanni Terzi. @Giulio_Golia e @francidistef lo hanno incontrato e si sono chiesti: possibile che la sua famiglia sia stata lasciata senza il supporto necessario? #LeIene - X Vai su X

Domani comincia il nuovo GF condotto da Simona Ventura - facebook.com Vai su Facebook

Le Iene trovano lo stalker di Simona Ventura e Giovanni Terzi: i due si offrono di aiutarlo - Le Iene hanno rintracciato lo stalker di Simona Ventura: si tratta di una persona in difficoltà, la conduttrice è pronta ad aiutarlo ... Come scrive ultimenotizieflash.com

Lo stalker di Simona Ventura è un uomo malato, i deliri a Le Iene: “Fa parte di una setta, mi ha violentato” - Lo stalker di Simona Ventura ha 48 anni, è originario di Torino ed è un paziente psichiatrico con manie di persecuzione ... Segnala fanpage.it