Simona Ventura e la malattia improvvisa che ha sconvolto la sua vita | Non dimenticherò mai

La forza di Simona Ventura non si misura solo sul piccolo schermo, ma anche nella sua capacità di affrontare con coraggio le prove più inaspettate della vita. Un anno fa, durante una puntata in diretta di Citofonare Rai 2, la conduttrice si mostrò al pubblico con il volto parzialmente bloccato. In quell'occasione parlò di un fastidio momentaneo causato, secondo lei, dal freddo. Solo tempo dopo avrebbe scoperto la reale causa: una patologia improvvisa, poco conosciuta, che l'ha segnata profondamente. Oggi, a distanza di dodici mesi, Simona ricorda quel momento con lucidità e condivisione, raccontando il percorso che l'ha portata alla guarigione.

