Simona Ventura | Al GF porterei sia Allegri che Conte Il Milan aveva bisogno…

Golssip.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La conduttrice si prepara alla prima puntata del programma e un collegamento su Pressing ha parlato dei rossoneri e dei due allenatori. 🔗 Leggi su Golssip.it

simona ventura gf portereiSimona Ventura: "Milan, ci voleva proprio Allegri. Lo vorrei al GF con Conte" - Simona Ventura, ospite di Pressing su Canale 5, ha parlato così in vista del ritorno del. Lo riporta tuttomercatoweb.com

simona ventura gf portereiAl via il nuovo Grande Fratello, Simona Ventura: “I concorrenti non sono influencer ma persone comuni” - Stasera parte la nuova edizione del Grande Fratello, alla conduzione ci sarà Simona Ventura: "Una sorpresa meravigliosa". deejay.it scrive

