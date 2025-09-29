Simona Bortoletto investita di spalle

Fiumicino, 29 settembre 2025 – Simona Bortoletto, la donna di 34 anni travolta e uccisa a Fiumicino da un’auto mentre camminava in strada con il figlio, sarebbe stata investita alle spalle. È quanto emergerebbe, secondo quanto apprende LaPresse, dall’autopsia disposta dalla procura della Repubblica di Civitavecchia, effettuata questa mattina all’istituto di medicina legale. La difesa di Cristiano Maggetti di 34 anni, indagato per omicidio stradale, rappresentata dall’avvocato Mario Mangazzo ha nominato un consulente medico legale che ha partecipato all’autopsia. Simona Bortoletto travolta mentre teneva per mano il figlio di 8 anni Nel frattempo i pm di Civitavecchia hanno ascoltato, in modalità protetta, il figlio di otto anni che era con la donna. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

