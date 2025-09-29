Silvio Berlusconi gli auguri di Francesca Pascale nel giorno del compleanno | Oggi si festeggia La dedica e la scelta del video

Oggi, 29 settembre, Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 89 anni. L?ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia, scomparso nel 2023, continua a vivere nel ricordo non solo degli eredi. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Silvio Berlusconi, gli auguri di Francesca Pascale nel giorno del compleanno: «Oggi si festeggia». La dedica e la scelta del video

