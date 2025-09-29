Silvia Venturini Fendi lascia la direzione creativa | il futuro della maison e i rumors su Maria Grazia Chiuri

A pochi giorni dalla presentazione della collezione donna per la primavera-estate 2026, Silvia Venturini Fendi annuncia il suo addio al ruolo di direttrice creativa delle collezioni donna e uomo del marchio di famiglia. La maison, controllata da LVMH dal 2000, ha comunicato che a partire dal 1° ottobre Silvia assumerà il ruolo di presidente onorario, continuando a valorizzare il patrimonio storico, l’artigianalità e l’universo di Fendi Casa. Una carriera al centro della maison. Rappresentante della terza generazione della famiglia Fendi, Silvia Venturini ha diretto le collezioni menswear dal 2000 e, dal 2024, anche il womenswear, firmando due collezioni accolte con entusiasmo dalla critica. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Silvia Venturini Fendi lascia la direzione creativa: il futuro della maison e i rumors su Maria Grazia Chiuri

Fendi compie cento anni, fatti di storia, tradizione e una lunga storia familiare di successo oggi nelle mani di Silvia Venturini Fendi

Silvia Venturini Fendi lascia la direzione creativa di Fendi ma ne resta presidente onorario

Silvia Venturini Fendi lascia la direzione creativa di Fendi e diventa Presidente Onorario della maison romana - «Sono stati anni davvero emozionanti, un viaggio che ho intrapreso anche in nome di mia nonna Adele, mia madre Anna e le sue sorelle», ha commentato Silvia Venturini Fendi. vogue.it scrive

Silvia Venturini Fendi lascia la guida creativa del marchio e ne diventa presidente onorario - I cento anni della maison fondata dai suoi nonni erano stati celebrati con delle collezioni disegnate da lei. Come scrive ilsole24ore.com