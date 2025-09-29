Silvia Venturini Fendi lascia la direzione creativa di Fendi ma ne resta presidente onorario

Gqitalia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A distanza di pochi giorni dalla sfilata PrimaveraEstate 2026, Fendi ha annunciato una rivoluzione interna che promette di cambiare il volto della maison. A partire dal prossimo mese, Silvia Venturini Fendi assumerà il ruolo di Presidente Onorario del brand, un riconoscimento che arriva a seguito del suo enorme contributo a Fendi nel corso degli anni. Secondo il comunicato, nel suo nuovo ruolo Venturini sarà «a sostegno del patrimonio di Fendi, continuando a promuovere il brand a livello globale e valorizzando la ricca storia della Maison, la sua eccezionale artigianalità e l’universo di Fendi Casa». 🔗 Leggi su Gqitalia.it

silvia venturini fendi lascia la direzione creativa di fendi ma ne resta presidente onorario

© Gqitalia.it - Silvia Venturini Fendi lascia la direzione creativa di Fendi ma ne resta presidente onorario

In questa notizia si parla di: silvia - venturini

Fendi compie cento anni, fatti di storia, tradizione e una lunga storia familiare di successo oggi nelle mani di Silvia Venturini Fendi

silvia venturini fendi lasciaSilvia Venturini Fendi lascia la direzione creativa di Fendi - Con una nota stampa Fendi annuncia che, a partire dal 1° ottobre, Silvia Venturini Fendi assumerà il ruolo di presidente ... Secondo pambianconews.com

silvia venturini fendi lasciaDa Fendi Silvia Venturini lascia la creatività. Tornano i rumor su Maria Grazia Chiuri e Willy Chavarria - Dal 1° ottobre Silvia Venturini Fendi lascia la creatività e diventa presidente onorario della maison romana, dopo oltre trent’anni di lavoro creativo culminati nella direzione delle collezioni ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Silvia Venturini Fendi Lascia