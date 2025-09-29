Silvia Venturini Fendi lascia la direzione creativa di Fendi ma ne resta presidente onorario
A distanza di pochi giorni dalla sfilata PrimaveraEstate 2026, Fendi ha annunciato una rivoluzione interna che promette di cambiare il volto della maison. A partire dal prossimo mese, Silvia Venturini Fendi assumerà il ruolo di Presidente Onorario del brand, un riconoscimento che arriva a seguito del suo enorme contributo a Fendi nel corso degli anni. Secondo il comunicato, nel suo nuovo ruolo Venturini sarà «a sostegno del patrimonio di Fendi, continuando a promuovere il brand a livello globale e valorizzando la ricca storia della Maison, la sua eccezionale artigianalità e l’universo di Fendi Casa». 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Fendi compie cento anni, fatti di storia, tradizione e una lunga storia familiare di successo oggi nelle mani di Silvia Venturini Fendi
. @mengonimarco attended the #FendiSS26 show by Silvia Venturini Fendi. Fendi - Milano Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2026 (24.09.2025) Marco indossa un total look della nuova collezione SS 2026 di Fendi dscenebeauty in Instag - X Vai su X
