A distanza di pochi giorni dalla sfilata PrimaveraEstate 2026, Fendi ha annunciato una rivoluzione interna che promette di cambiare il volto della maison. A partire dal prossimo mese, Silvia Venturini Fendi assumerà il ruolo di Presidente Onorario del brand, un riconoscimento che arriva a seguito del suo enorme contributo a Fendi nel corso degli anni. Secondo il comunicato, nel suo nuovo ruolo Venturini sarà «a sostegno del patrimonio di Fendi, continuando a promuovere il brand a livello globale e valorizzando la ricca storia della Maison, la sua eccezionale artigianalità e l’universo di Fendi Casa». 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Silvia Venturini Fendi lascia la direzione creativa di Fendi ma ne resta presidente onorario